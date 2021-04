Draghi alza il telefono e avverte von der Leyen: «Basta così, per l’Italiaci vuole rispetto» (Di domenica 25 aprile 2021) Con Bruxelles tensione su giustizia, concorrenza e lavoro nero. Palazzo Chigi: non è possibile chiedere tutto e subito Leggi su corriere (Di domenica 25 aprile 2021) Con Bruxelles tensione su giustizia, concorrenza e lavoro nero. Palazzo Chigi: non è possibile chiedere tutto e subito

