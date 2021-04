“Donnarumma va alla Juve: il Milan ha preso il sostituto” (Di domenica 25 aprile 2021) Donnarumma pronto a lasciare il Milan per la Juventus? La squadra rossonera sembra aver messo le mani sul sostituto di Gigio. Il destino di Gianluigi Donnarumma è avvolto da un alone di mistero che, sembra, possa trovare una schiarita da qui alla prossime settimane. L’indizio non arriva direttamente dal giocatore, bensì dallo stesso club rossonero. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 aprile 2021)pronto a lasciare ilper lantus? La squadra rossonera sembra aver messo le mani suldi Gigio. Il destino di Gianluigiè avvolto da un alone di mistero che, sembra, possa trovare una schiarita da quiprossime settimane. L’indizio non arriva direttamente dal giocatore, bensì dallo stesso club rossonero. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

redblack1969 : Avrei rinnovato #Donnarumma a 12 mln come chiede, per poi piazzarlo in tribuna e sul mercato il giorno dopo, accont… - jtsdelicate : se davvero e sottolineo davvero abbiamo chiuso per un altro portiere e Donnarumma va alla Juventus l’unico che ci e… - YBah96 : RT @PierangeloFlor1: Donnarumma alla Juve ma Il Milan Twitter che rientra nella sua epoca d’oro, rivista per solo 2 giorni durante la creaz… - agent_loken : #Milan #Maignan #Donnarumma In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions o al non raggiungimento di un… - AnsiaMilan : RT @cmdotcom: Flop #Superlega e #ChampionsLeague a rischio, #Milan ribaltato in 7 giorni. #Gazidis, ma nel patto con #Agnelli c'è #Donnarum… -