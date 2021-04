Domenica Live, le anticipazioni della puntata e gli ospiti del 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Domenica 25 aprile andrà in onda un nuovo appuntamento di Domenica Live, “Ci saranno cose pazzesche”, afferma la d’Urso: ecco gli ospiti. Nella puntata del venerdì di Pomeriggio 5, come di consueto, prima di salutare i telespettatori, la conduttrice ha rivelato alcuni degli ospiti, della tematiche e dei servizi che tratterà nel prossimo appuntamento Domenicale. Tante le novità e tante le esclusive che aspettano il pubblico di Barbara D’Urso, che nonostante il cambio d’ora e la sospensione provvisoria di Live Non è la D’Urso, continua a seguire Domenica Live, assicurando buoni ascolti. I punti di forza del programma sono sicuramente l’ampio spazio dedicato ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 aprile 2021)25andrà in onda un nuovo appuntamento di, “Ci saranno cose pazzesche”, afferma la d’Urso: ecco gli. Nelladel venerdì di Pomeriggio 5, come di consueto, prima di salutare i telespettatori, la conduttrice ha rivelato alcuni deglitematiche e dei servizi che tratterà nel prossimo appuntamentole. Tante le novità e tante le esclusive che aspettano il pubblico di Barbara D’Urso, che nonostante il cambio d’ora e la sospensione provvisoria diNon è la D’Urso, continua a seguire, assicurando buoni ascolti. I punti di forza del programma sono sicuramente l’ampio spazio dedicato ...

Advertising

Inter : ?? | DOMANI I ragazzi di mister Conte tornano subito in campo ???? #InterVerona live e in esclusiva su @DAZN_IT dom… - SEOJUNXY : entro in live e mi trovo davanti chan che spiega il significato di stray kids everywhere all around the world anche… - catt_ch : Berna: diretta live della Gmg svizzera, domenica 25 aprile (inizio ore 13) - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID?19 - internewsit : ?? Domenica 25 aprile diretta ??LIVE pre-match, con la redazione di -