Domenica In | Rocío Muñoz Morales e le nozze | “Aspetto che Raoul me lo chieda”

Mara Venier ha ospitato negli studi di Domenica In Rocío Muñoz Morales, che ha parlato della sua carriera, del legame con la sua famiglia d'origine e dell'amore profondo con Raoul Bova. "Sono arrivata quasi 7 anni fa in Italia per lavoro e non parlavo una mazza di italiano! Raoul è stato un incentivo, poi mi sono messa a studiare tantissimo", ha raccontato la bellissima attrice. "Sono una secchiona, mi piace nutrirmi di storie, di vita, degli altri, sono fatta così". Nella sua vita la recitazione non era una priorità: Rocio ha studiato giornalismo, poi è arrivata la passione per il cinema e il teatro. Nel nostro paese ci è arrivata per lavoro, ma a farla rimanere è stato l'amore, anzi "una fregatura meravigliosa", come ha detto scherzando.

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Rocío Rocio Morales senza freni sul matrimonio con Raoul: 'Non me l'ha chiesto' Ospite di Domenica In per presentare il suo nuovo libro, Rocio Morales ha parlato del travolgente amore con Raoul Bova e del mancato matrimonio: 'Non me l'ha chiesto' Ospite di Domenica In per presentare il suo libro, Rocio Morales si è lasciata completamente andare con Mara Venier, parlando della sua carriera e della famiglia che la modella ha creato assieme a Raoul Bova . ...

Mara Venier, gaffe con Rocio Munoz Morales: "Mi sono incantata" Mara Venier fa una gaffe sul cognome di Rocio Munoz Morales: "Mi sono incantata" Oggi nuova puntata di Domenica In con Mara Venier e tanti ospiti chiamati nel suo salotto al fine di essere intervistati come solo lei sa fare. Oltre a parlare di covid, Mara Venier ha ospitato Piera Maggio (per parlare ...

Ospite di Domenica In per presentare il suo nuovo libro, Rocio Morales ha parlato del travolgente amore con Raoul Bova e del mancato matrimonio: 'Non me l'ha chiesto' Ospite di Domenica In per presentare il suo libro, Rocio Morales si è lasciata completamente andare con Mara Venier, parlando della sua carriera e della famiglia che la modella ha creato assieme a Raoul Bova. Mara Venier fa una gaffe sul cognome di Rocio Munoz Morales: "Mi sono incantata" Oggi nuova puntata di Domenica In con Mara Venier e tanti ospiti chiamati nel suo salotto al fine di essere intervistati come solo lei sa fare. Oltre a parlare di covid, Mara Venier ha ospitato Piera Maggio (per parlare ...)