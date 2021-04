Domenica In | Roci?o Mun?oz Morales si racconta tra il libro e Raoul Bova

(Di domenica 25 aprile 2021) Roci?o Mun?ozè stata ospit di Mara Venier con la quale si èta tra carriera e il suo primo romanzo Dopo il consueto approfondimento sulla campagna di vaccinazione contro il covid19 e l’intervista a Piera Maggio, Mara Venier ha intervistato Roci?o Mun?oz, attrice e compagna di, che di recente ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo “Un posto tutto mio“. Prima di parlare del, Mara Venier ha chiesto all’attrice come sta anche in relazione alla pandemia. “Un po’ faticoso. Mi sono rotta. Abbiamo bisogno di riabbracciarci. Non vedo da tanto la mia famiglia e vorrei farlo. Ho provato un mese fa, ma i miei mi hanno detto che avevano paura. Questa cosa mi ha colpita” ha risposto Roci?o Mun?oz. “Non mi aspettavo fossi anche ...

