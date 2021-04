Domenica In, Mara Venier in lacrime: «Milva era una grande artista» (Di domenica 25 aprile 2021) Mara Venier, in apertura dell'ultima puntata di Domenica In, ha voluto ricordare Milva, morta qualche giorno fa a causa di una brutta malattia. La conduttrice ha raccontato commossa un aneddoto di qualche mese fa. Domenica In: Mara Venier in lacrime per Milva L'ultima puntata di Domenica In si è aperta con un ricordo doveroso, quello per la grandissima Milva. La cantante è morta qualche giorno fa a causa di una terribile malattia neurodegenerativa. Mara Venier, in apertura del suo salotto Domenicale, ha riservato a Milva un pensiero a dir poco commovente, iniziato con un aneddoto di qualche mese fa. La conduttrice, visibilmente ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 aprile 2021), in apertura dell'ultima puntata diIn, ha voluto ricordare, morta qualche giorno fa a causa di una brutta malattia. La conduttrice ha raccontato commossa un aneddoto di qualche mese fa.In:inperL'ultima puntata diIn si è aperta con un ricordo doveroso, quello per la grandissima. La cantante è morta qualche giorno fa a causa di una terribile malattia neurodegenerativa., in apertura del suo salottole, ha riservato aun pensiero a dir poco commovente, iniziato con un aneddoto di qualche mese fa. La conduttrice, visibilmente ...

