Domani si torna a scuola anche nella Sicilia e nella Calabria arancioni tra dubbi e timori

Advertising

RaiTre : Ogni singolo suono è diverso da un altro come i fiocchi di neve, così anche i silenzi sono tutti diversi e per ques… - Paolo_Pucci : Da domani si torna a lavorare - BinaryOptionEU : RT 'Torna la #zonagialla, #misure più soft: cosa cambia da domani 26 aprile. - rtl1025 : ?? Comincia l'#indignatospeciale su @rtl1025 ? Buona festa della #Liberazione! Celebriamo insieme il #25aprile. E po… - ilmamilio : Vaccino Covid | Figliuolo: “Nei prossimi 10 giorni arriveranno 5 milioni di dosi”. Mezza Italia torna gialla da dom… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani torna

La Repubblica

Nel resto delle regioni italiane Daalmeno 7,6 milioni di alunni saranno in classe, pari all 89,5% della popolazione scolastica. La variabilit riguarda le superiori ma in ogni caso si ...la zona gialla in Italia, sospesa dal decreto legge del 13 marzo scorso che prevedeva solo ... contengono le indicazioni sui nuovi colori delle regioni in vigore a partire da, lunedì 26 ...Da domani in Italia almeno 7,6 milioni di alunni saranno in classe, pari all’89,5% della popolazione scolastica. Ecco le disposizioni adottate in Sicilia e Calabria ...Da domani nella Sicilia arancione asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie in presenza al 100 per cento fino alla fine dell'anno scolastico.