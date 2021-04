Advertising

orizzontescuola : Divampa la polemica sui concorsi scuola, Sasso: “Diritti dei precari calpestati, altro che sanatoria” - losservcom : Divampa la polemica politica sulla chiusura del conordato di AAmPS - 361_magazine : Divampa la polemica sul #coprifuoco - Novarsmed : RT @LaNostraSalute: #Coronavirus #Covid19. «Le riaperture del #26aprile? Sono una stupidaggine epocale. Di 'calcolato' c'è ben poco. L'#est… - Marilenapas : RT @LaNostraSalute: #Coronavirus #Covid19. «Le riaperture del #26aprile? Sono una stupidaggine epocale. Di 'calcolato' c'è ben poco. L'#est… -

Ultime Notizie dalla rete : Divampa polemica

Gazzetta del Sud

Libri d arte con immagini di opere ad alto contenuto erotico finiti sui banchi di bambini di 4 e 5 anni delle scuole materne di Fiumicino. La denuncia arriva da un consigliere comunale della Lega, ...'Stop continuato per feste patronali, luminarie, fuochi pirotecnici e questue dei Comitati' ela. Da una parte l'Arcidiocesi di Otranto , che con una missiva spedita a parrocchie e confraternite, invita a 'donare i proventi raccolti per le feste ai poveri'; dall'altra gli ...Libri d’arte con immagini di opere ad alto contenuto erotico finiti sui banchi di bambini di 4 e 5 anni delle scuole materne di Fiumicino. La denuncia arriva da un consigliere comunale della ...Il partito di Salvini chiede le dimissioni della sottosegretaria alla Giustizia pentastellata, mentre il ministro Cartabia richiama a maggior “riserbo istituzionale” sulle inchieste in corso ...