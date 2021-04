Dipendenza dalla tecnologia: 5 soluzioni utili per dimenticarsi del cellulare (Di domenica 25 aprile 2021) Il periodo che stiamo vivendo fin dal primo lockdowm è assolutamente unico nel suo genere. Ci troviamo in effetti da più di un anno in una realtà molto particolare, fatta di accortezze per la salute comune e l’ormai chiacchieratissimo distanziamento sociale. Per combattere la sensazione di solitudine in molti si sono tuffati a capofitto sulla tecnologia: smartphone, laptop e tablet sono ormai diventati i nostri migliori amici. A dirla tutta però non è così insolito che, spinti anche dalla situazione che viviamo, finiamo per abusare di questi dispositivi, cellulare in primis. Affacciarvi fuori dal vostro balcone dovrebbe bastarvi: la primavera sta entrando nel suo momento più bello, e l’aria che respiriamo comincia ad essere sempre più calda. Oggi vogliamo suggerirvi cinque soluzioni pratiche per dimenticarvi del vostro ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 aprile 2021) Il periodo che stiamo vivendo fin dal primo lockdowm è assolutamente unico nel suo genere. Ci troviamo in effetti da più di un anno in una realtà molto particolare, fatta di accortezze per la salute comune e l’ormai chiacchieratissimo distanziamento sociale. Per combattere la sensazione di solitudine in molti si sono tuffati a capofitto sulla: smartphone, laptop e tablet sono ormai diventati i nostri migliori amici. A dirla tutta però non è così insolito che, spinti anchesituazione che viviamo, finiamo per abusare di questi dispositivi,in primis. Affacciarvi fuori dal vostro balcone dovrebbe bastarvi: la primavera sta entrando nel suo momento più bello, e l’aria che respiriamo comincia ad essere sempre più calda. Oggi vogliamo suggerirvi cinquepratiche per dimenticarvi del vostro ...

Advertising

danieIdobrev : @emmasolokov io ho una dipendenza dalla mozzarella e tutti latticini - giufen09 : Oggi è il giorno di una liberazione. Liberiamoci anche dalla dipendenza da cose inutili e dalle persone negative. B… - metalcoorina : ho proprio una dipendenza dalla musica - giulisiconiglia : RT @MrsEmicrania___: Come si fa ad uscire dalla dipendenza dei dolci? Non riesco a farne a meno e non mi sazio se, dopo ogni pasto, non man… - DiplomaziaTW : 'Se si considera che oggi la dipendenza dell’Armenia dalla Russia è aumentata, il riconoscimento odierno del genoci… -

Ultime Notizie dalla rete : Dipendenza dalla Microchip, l'Europa non può più rincorrere. Ma? Report Dgap "Un'altra opzione per l'Europa per ridurre la dipendenza dalla sua catena di approvvigionamento è garantire capacità di produzione all'interno dell'Europa, ma non necessariamente da parte delle ...

Gli Oscar 2021 tra immigrazione, discriminazione e impegno civile Dalla pandemia, alla fine dell'era Trump, fino al movimento Black Lives Matter, come si riflettono ... Alcolizzato - dipendenza che lo ha portato alla morte - era fratello di un grande regista, Joseph ...

Dipendenza da cellulare? 10 trucchi per "disintossicarsi" Grazia Microchip, l’Europa non può più rincorrere. Ma… Report Dgap La carenza di semiconduttori sta frenando produzione e spingendo i prezzi in alto. Il veto del governo Draghi su Lpe dimostra l’urgenza di una strategia europea per porre fine alla dipendenza dagli al ...

Il Draghettatore e l'Italia esausta. Ma verso dove ci sta traghettando Mario Draghi? Lo vedi sicuro e rassicurante sulla tolda di comando, elegante in modo naturale, non artef ...

"Un'altra opzione per l'Europa per ridurre lasua catena di approvvigionamento è garantire capacità di produzione all'interno dell'Europa, ma non necessariamente da parte delle ...pandemia, alla fine dell'era Trump, fino al movimento Black Lives Matter, come si riflettono ... Alcolizzato -che lo ha portato alla morte - era fratello di un grande regista, Joseph ...La carenza di semiconduttori sta frenando produzione e spingendo i prezzi in alto. Il veto del governo Draghi su Lpe dimostra l’urgenza di una strategia europea per porre fine alla dipendenza dagli al ...Ma verso dove ci sta traghettando Mario Draghi? Lo vedi sicuro e rassicurante sulla tolda di comando, elegante in modo naturale, non artef ...