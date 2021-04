Denunciare, non arrendersi, “Maurizio era il papà bello. Restiamo in piedi” (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In centinaia hanno voluto salutare Maurizio Cerrato, il 61enne ucciso tra giovedì e venerdì a Torre Annunziata dopo una lite nata per difendere la figlia. Alla chiesa Santa Spirito l’addio tra le lacrime di tanti che hanno salutato con un lungo applauso l’arrivo del feretro. A celebrare la messa l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. “Lui è il papà bello che dona la vita. Maurizio, il papà bello e siamo qui per riconoscerlo, per riconoscere la forza e la dignità di quest’uomo, che ha offerto la sua vita”, riferendosi alla Vangelo sul buon pastore. ”Questo è il momento di stare in piedi, perché di fronte al Cristo risorto non è lecito se non stare in piedi – dice ancora – Non è il momento della rassegnazione e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In centinaia hanno voluto salutareCerrato, il 61enne ucciso tra giovedì e venerdì a Torre Annunziata dopo una lite nata per difendere la figlia. Alla chiesa Santa Spirito l’addio tra le lacrime di tanti che hanno salutato con un lungo applauso l’arrivo del feretro. A celebrare la messa l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. “Lui è ilche dona la vita., ile siamo qui per riconoscerlo, per riconoscere la forza e la dignità di quest’uomo, che ha offerto la sua vita”, riferendosi alla Vangelo sul buon pastore. ”Questo è il momento di stare in, perché di fronte al Cristo risorto non è lecito se non stare in– dice ancora – Non è il momento della rassegnazione e ...

