Denise Pipitone | Piera Maggio e la voce della bambina intercettata

(Di domenica 25 aprile 2021), la mamma dirilascia una dichiarazione televisiva in riferimento a un’intercettazione telefonica dove si sente ladi una, lascomparsa a Mazara Del Vallo nel lontano 1 settembre del 2004, è protagonista di una storia che non finisce mai di proporre nuove rivelazioni. Vi è stata l’illusione mediatica a seguito dell’apparizione televisiva, su una rete nazionale russa, di una ragazza di 20 anni che cercava sua madre. Aveva la stessa età che oggi avrebbe dovutoed una somiglianza che ha immediatamente messo in moto la macchinasperanza, salvo, poi, scoprire attraverso l’analisi del ...

QuartoGrado : STIAMO CERCANDO DENISE PIPITONE. L'appello del nostro @GianluigiNuzzi #Quartogrado - brunolovesbrit : Tutta la vicenda di Denise Pipitone è assurda, spero si risolva in maniera più positiva possibile ?? #domenicain - selygrey : La storia di Denise Pipitone e la forza di Piera Maggio mi commuovono sempre, ci speriamo tutti. #DomenicaIn - leggoit : Denise Pipitone, mamma Piera a #domenicain: «Si sopravvive, ma non è vita. Olesya? Fiera di aver rifiutato quel tea… - zazoomblog : Denise Pipitone la sconvolgente rivelazione di Piera Maggio - #Denise #Pipitone #sconvolgente -

Piera Maggio, mamma disi racconta a Mara Venier Piera Maggio ospite di Mara Venier a Domenica In . Grande 'colpo' - televisivamente parlando - per la conduttrice di Rai Uno, che oggi 25 aprile accoglierà ...Piera Maggio è tristemente nota alla cronaca nazionale per essere la mamma di, la bambina di 4 anni scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani il 1 settembre del 2004. Chi è Piera Maggio: età, lavoro e vita privata della mamma diDella ...Dichiarazioni che potrebbero essere una svolta per il caso Denise Pipitone: Piera Maggio rivela particolari e dettagli sconvolgenti.Cosa vedere oggi 25 aprile in tv. Celebrazioni per la Festa della Liberazione. Programmi e anticipazioni, ultima del Kilimangiaro ...