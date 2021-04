Delitto di Avellino, il killer accusa la fidanzata: «Era suo il piano per sterminare la famiglia» (Di domenica 25 aprile 2021) Agli agenti della Squadra Mobile di Avellino ai quali ha reso piena confessione, Giovanni Limata, il giovane di 23 anni che ha ucciso il padre della fidanzata, Aldo Gioia, di 53 anni, nella notte tra... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 aprile 2021) Agli agenti della Squadra Mobile diai quali ha reso piena confessione, Giovanni Limata, il giovane di 23 anni che ha ucciso il padre della, Aldo Gioia, di 53 anni, nella notte tra...

Advertising

infoitinterno : Delitto di Avellino, fidanzato accusa fidanzata Elena: 'Piano era suo' - infoitinterno : Delitto di Avellino, l'omicida accusa la fidanzata: 'Suo il piano per sterminare la famiglia' - Yogaolic : RT @rep_napoli: Delitto di Avellino, l'omicida accusa la fidanzata: 'Suo il piano per sterminare la famiglia' [di Pierluigi Melillo] [aggio… - rep_napoli : Delitto di Avellino, l'omicida accusa la fidanzata: 'Suo il piano per sterminare la famiglia' [di Pierluigi Melillo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Delitto di Avellino, l'omicida accusa la fidanzata: 'Il piano era suo ' #ANSA -