Decreto riaperture | si torna in zona gialla | incontro online sulle novità

Advertising

NicolaPorro : Mi scrivono dei gestori disperati di un bar a Roma, beffati dal decreto sulle #riaperture ?? #CaroPorro - Corriere : Nuovo decreto riaperture, ecco cosa si può fare da domani - Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - Isabel55318197 : @AndreaZalone Sono confusa...ma oggi è 25 o 26 aprile?? - Matteo0923 : RT @AndFranchini: .”…Il decreto riaperture stabilisce che i locali riaprono a pranzo e a cena purché all’APERTO.” Non aggiungo altro ?? htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto riaperture

Altalex

Domani, come prevede il' del Governo, si sale almeno al 70% di studenti in presenza anche nelle scuole superiori (in gialla e arancione si può arrivare al 100%, in zona rossa si ...'Questo incontro sarà l'occasione per rispondere in diretta, assieme a una professionista del settore, a tutti i dubbi e le domande sul nuovo- spiega Plumari - . Da lunedì entrerà ...L'attrice Yuh-Jung Youn prima sudcoreana candidata ai Premi Oscar grazie a Minari, film in arrivo nelle sale italiane.Il racconto di due realtà attive in città. "In una tabaccheria è possibile fare puntate, perché non in un centro autorizzato?" ...