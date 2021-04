De Paul parla da leader: “L’importante era vincere, siamo soddisfatti” (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non ha segnato ma ha fatto segnare. Rodrigo De Paul è stato uno dei protagonisti della sfida tra Benevento e Udinese che ha premiato la società friulana. “Meritavamo questa vittoria, credo che stiamo facendo un bel campionato. Nonostante le prime sei partite, quando eravamo quasi utili, siamo sempre stati un gruppo che lotta insieme. Abbiamo dovuto fare i conti con tanti infortuni. Dispiace aver preso due gol ma L’importante era vincere, possiamo essere soddisfatti”, ha dichiarato ai microfoni di Dazn il capitano bianconero. Due assist partiti dai piedi di De Paul per mandare in rete due connazionali. “Con Pereyra mi capisco senza guardarci, sappiamo cosa fa l’uno e cosa fa l’altro. Sono contento per Molina perché ha avuto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non ha segnato ma ha fatto segnare. Rodrigo Deè stato uno dei protagonisti della sfida tra Benevento e Udinese che ha premiato la società friulana. “Meritavamo questa vittoria, credo che stiamo facendo un bel campionato. Nonostante le prime sei partite, quando eravamo quasi utili,sempre stati un gruppo che lotta insieme. Abbiamo dovuto fare i conti con tanti infortuni. Dispiace aver preso due gol maera, posessere”, ha dichiarato ai microfoni di Dazn il capitano bianconero. Due assist partiti dai piedi di Deper mandare in rete due connazionali. “Con Pereyra mi capisco senza guardarci, sappiamo cosa fa l’uno e cosa fa l’altro. Sono contento per Molina perché ha avuto ...

Paul Celan: parla anche tu doppiozero De Paul parla da leader: "L'importante era vincere, siamo soddisfatti" Benevento – Non ha segnato ma ha fatto segnare. Rodrigo De Paul è stato uno dei protagonisti della sfida tra Benevento e Udinese che ha premiato la società friulana. "Meritavamo questa vittoria, credo ...

