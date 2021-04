De Luca sfotte Agnelli | “Infiltrato di De Laurentiis alla Juve”

(Di domenica 25 aprile 2021) “Andreaundi Aurelio Dentus”. Vincenzo De, governatore della Campania, si esprime così sul presidente dellantus, Andrea, dopo il naufragio del progetto Superlega. “Come diceva Cervantes,è andato per fare lana ed è stato tosato…”, dice Dea Che tempo che fa. “Mi vado convincendo chesia undi Aurelio De”, dice facendo riferimento al presidente del Napoli. “I danni che ha fattontus…”, aggiunge, prima di chiamare in causa anche l’allenatore bianconero Andrea Pirlo:”Un allenatore prematuro…”. Funweek.

Adnkronos

