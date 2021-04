DC Comics | quali sono i titoli da tenere d’occhio?

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 25 aprile 2021) Il sito GamesRadar+ ha consigliato oltre sessantain uscita della DC. Un numero non indifferente, quindi. Insomma, ce n’è davvero per tutti. Nuove storie ritornano. Altre invece giungono il primo volume.verranno però presi in considerazione? Quelli in uscita nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. DC