Days Gone 2 su PS5, la petizione per convincere Sony a quasi 80.000 firme – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 25 aprile 2021) La petizione partita su Change.org al fine di convincere Sony a realizzare Days Gone 2 per PS5 ha raggiunto quasi 80.000 firme: cerchiamo di capire come stanno le cose.. La petizione partita su Change.org al fine di convincere Sony a realizzare Days Gone 2 per PS5 ha raggiunto quasi 80.000 firme: numeri di tutto rispetto per un'iniziativa di questo tipo. Se consideriamo che la petizione per Days Gone 2 era arrivata a quota 16.000 firme solo dieci giorni fa, viene da sé che l'entusiasmo attorno a questa situazione sta montando in maniera evidente. "Ci sono milioni di persone che ...

