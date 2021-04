Daydreamer anticipazioni 27 aprile 2021, il ritorno della vecchia Sanem (Di domenica 25 aprile 2021) Sanem è davvero decisa a non arrendersi tanto facilmente, così in questo episodio di Daydreamer che vedrete martedì 27 aprile 2021, la vedrete tornare al vecchio look. Infatti la giovane scrittrice spera che, vedendola vestita come un tempo, Can possa ricordarsi di lei e del loro amore. Purtroppo neanche questo ennesimo tentativo fatto dalla giovane scrittrice avrà l’esito sperato. Il Divit infatti continuerà a non ricordarsi di lei, ma sarà divertito dai suoi tentativi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer censurata! Ecco cosa non avete visto nella soap turca Nella versione italiana molte scene della soap opera turca sono state tagliate Fin dalla scorsa estate Daydreamer- Le ali del sogno è campione di ascolti di Canale 5 che a breve ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 aprile 2021)è davvero decisa a non arrendersi tanto facilmente, così in questo episodio diche vedrete martedì 27, la vedrete tornare al vecchio look. Infatti la giovane scrittrice spera che, vedendola vestita come un tempo, Can possa ricordarsi di lei e del loro amore. Purtroppo neanche questo ennesimo tentativo fatto dalla giovane scrittrice avrà l’esito sperato. Il Divit infatti continuerà a non ricordarsi di lei, ma sarà divertito dai suoi tentativi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…censurata! Ecco cosa non avete visto nella soap turca Nella versione italiana molte scenesoap opera turca sono state tagliate Fin dalla scorsa estate- Le ali del sogno è campione di ascolti di Canale 5 che a breve ...

