Damiano Tommasi | il curioso soprannome del campione della Roma anni 2000

(Di domenica 25 aprile 2021)ha undavvero, Anima Candida, ecco come nasce e chi lo ha ideato alla fine degli90 L’ex presidente dell’Associazione italiana calciatori, in carica dal 2011 al 2020, è uno personaggio davvero atipico nel mondo del calcio. Tanto quando era atleta, quanto dopo il ritiro, è sempre stato fuori da polemiche e visioni di parte privilegiando uno stile unitario, sobrio e distaccato. Uno stile, probabilmente, in netto contrasto con la modalità prevalente di agire di calciatori e dirigenti, uno stile che gli è valso undavvero. Ildiè Anima Candida. Vediamo insieme le genesi ...

CalciohellasIt : Damiano #Tommasi in visita all'#HellasVerona #Women - JawaSlaw : Damiano tommasi vs Cristiano doni - calabrinterista : @GoalItalia io ricordo un certo damiano tommasi che pur di giocare (gratuitamente con la roma) fu pagato il minimo… - Giovann93171928 : @pisto_gol Egr. Dot. Pistocchi, vorrei ricordare a chi ha già dimenticato che un gesto forse ben più grande lo fece… -

Memorabile quello di vent'anni fa, estate 2001: "Damiano Tommasi e Eusebio Di Francesco vincono lo scudetto con la Roma e poi scappano qui da noi per seguirci nella missione umanitaria a Sarajevo.