Dalla stazione spaziale alla Luna | dove va la Russia? Risponde Spagnulo

(Di domenica 25 aprile 2021) La geopolitica delle alleanze terrestri influenza anche quelle nello Spazio. In un complesso ordine mondiale che si vorrebbe stabile e definito, ma che invece è mutevole come non mai in un secolola pervasività tecnologica aumenta la competizione tra Stati, il settoreè una cartina di tornasole ad alto impatto mediatico per analizzare le problematiche geopolitiche del nostro pianeta. La dichiarazione di Dimitry Rogozin, capo di Roscomos, ha lasciato interdetti solo coloro che leggono l’esplorazione dello spazio con lenti disgiunte dall’analisi politica, pensando che l’umanità sia destinata a viaggiare nel cosmo per innato ed esclusivo anelito di conoscenza e curiosità scientifica. Così come non sono una novità le tensioni spaziali tra Usa e: già la crisi in Ucraina nel 2014, per esempio, scosse la tenuta della loro ...