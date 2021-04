Dal carcere all’ospedale “incatenato come un animale”: la terribile storia di un giornalista indiano (Di domenica 25 aprile 2021) Il giornalista indiano Siddique Kappan è “incatenato al letto come un animale e non gli permettono di usare nemmeno il bagno”. Secondo la denuncia della moglie che lo assiste in ospedale, al marito sarebbe negata anche la libertà di movimento, da quando è stato trasferito dalla prigione di Mathura al K.M. Medical College. incatenato al letto: ospedale peggio della prigione Siddique Kappan, detenuto da ottobre 2020, “è stato privato dei suoi basilari diritti umani, anche di andare in bagno” dice la moglie al ‘The Week’. Arrestato mentre era sulla via di Hathras, per preparare un servizio su una violenza sessuale di gruppo e l’omicidio di una donna, caso che ha scosso la coscienza nazionale, il giornalista è detenuto per un legge tanto ingiusta da poter ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 25 aprile 2021) IlSiddique Kappan è “al lettoune non gli permettono di usare nemmeno il bagno”. Secondo la denuncia della moglie che lo assiste in ospedale, al marito sarebbe negata anche la libertà di movimento, da quando è stato trasferito dalla prigione di Mathura al K.M. Medical College.al letto: ospedale peggio della prigione Siddique Kappan, detenuto da ottobre 2020, “è stato privato dei suoi basilari diritti umani, anche di andare in bagno” dice la moglie al ‘The Week’. Arrestato mentre era sulla via di Hathras, per preparare un servizio su una violenza sessuale di gruppo e l’omicidio di una donna, caso che ha scosso la coscienza nazionale, ilè detenuto per un legge tanto ingiusta da poter ...

