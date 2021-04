Dai musei alla galleria Torna la luce sulla cultura

AnnaBonitatibus : @LidiaBramani Che dire, Lidia... Ci sono molti modi di interpretare quello che è successo (e che continua a succede… - TommasoSacchi : RT @055firenze: A Firenze riparte la cultura, dai musei ai teatri: tutte le riaperture @TommasoSacchi #firenze #zonagialla #musei #teatri… - 055firenze : A Firenze riparte la cultura, dai musei ai teatri: tutte le riaperture @TommasoSacchi #firenze #zonagialla #musei… - NicolaDiNunzio7 : RT @JoseCarlosRRuiz: Gallerie degli Uffizi #Firenze #Italia. Uno dei musei più importanti in #Europa. Dopo i lavori di restauro vengono rec… - artemalvac : RT @talk_by_gbsapri: #Arte | Le #mostre del #weekend, dai #Cubisti a #Fontana #Vimercate #Roma #Lugano #musei #cultura -

Ultime Notizie dalla rete : Dai musei

055firenze

Al chiuso gli spettacoli saranno consentiti con i limiti di capienza fissati per le saleprotocolli anti contagio.aperti in zona gialla. Le attività fieristiche ripartiranno il primo ...E ancora, "è confermata Monza in acquarello dal 28 al 30 maggio con opere di artisti da tutto il mondo esposte tra Arengario, Galleria Civica,Civici e quest'anno anche a Villa Mirabello - ...Con il passaggio in zona gialla, che sancisce finalmente la riapertura dei luoghi d’arte, anche i Musei Reali tornano ad accogliere il pubblico dal 27 aprile: il complesso museale nel cuore di Torino ...Nuovi orari di apertura in vigore dal 27 aprile 2021. Riceviamo e pubblichiamo. Con la riclassificazione della Regione Emilia-Romagna in fascia gialla l’Istituzione Bologna Muse ...