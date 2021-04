Dabaiba nomina tre sottosegretari di Haftar prima della visita a Bengasi

Leggi su formiche

(Di domenica 25 aprile 2021) Secondo fonti libiche sentite da Formiche.net, il primo ministro del Governo di unità nazionale (GNU), Abdelhamid, hato tre nuovi— al ministero di Interno, Difesa e Petrolio — scelti tra gli uomini vicini a Khalifa. La decisione serve per ammorbidire le posizioni del capo miliziano dell’Est, che non ha partecipato formalmente alle dinamiche guidata dall’Onu attraverso il Foro di dialogo libico che ha poito. Il Foro si è in effetti prodotto dal cessate il fuoco conseguenza del fallimento delle ambizioni militariste con cuiintendeva conquistare Tripoli, rovesciando il precedente governo onusiano GNA, per intestarsi il paese come nuovo rais. La scelta dianticipa il viaggio che il ...