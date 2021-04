Da domani Puglia arancione. Ecco cosa cambia (Di domenica 25 aprile 2021) Da domani 26 aprile 2021, entrerà in vigore il decreto riaperture varato lo scorso 21 aprile. La Puglia, dopo un interminabile periodo in zona rossa, transiterà in zona arancione.Nel frattempo la curva dei contagi nella regione e nella provincia di Taranto è in calo, ma i numeri restano ancora “sotto osservazione”. Spostamenti Consentiti gli spostamenti all’interno dello stesso comune ed entro 30 km se il comune in cui si risiede ha meno di 5mila abitanti. Il coprifuoco scatterà alle ore 22.00 fino alle 5 del mattino.ScuolaSi torna in presenza anche nelle scuole secondarie di secondo grado con una percentuale dal 70 al 100%. Ristoranti e Bar Non sarà possibile consumare i pasti all’interno dei locali. Asporto consentito fino alle 22.00 e nessuna restrizione per le consegne a domicilio.Per i bar l’asporto è consentito fino ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 25 aprile 2021) Da26 aprile 2021, entrerà in vigore il decreto riaperture varato lo scorso 21 aprile. La, dopo un interminabile periodo in zona rossa, transiterà in zona.Nel frattempo la curva dei contagi nella regione e nella provincia di Taranto è in calo, ma i numeri restano ancora “sotto osservazione”. Spostamenti Consentiti gli spostamenti all’interno dello stesso comune ed entro 30 km se il comune in cui si risiede ha meno di 5mila abitanti. Il coprifuoco scatterà alle ore 22.00 fino alle 5 del mattino.ScuolaSi torna in presenza anche nelle scuole secondarie di secondo grado con una percentuale dal 70 al 100%. Ristoranti e Bar Non sarà possibile consumare i pasti all’interno dei locali. Asporto consentito fino alle 22.00 e nessuna restrizione per le consegne a domicilio.Per i bar l’asporto è consentito fino ...

