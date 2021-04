Da domani le riaperture alla prova del rischio controllato. I primi effetti del ritorno in classe, Battiston: «Perché il pericolo non viene più dalla scuola» (Di domenica 25 aprile 2021) Da domani, lunedì 26 aprile, entra in vigore il decreto riaperture approvato dal governo Draghi per la graduale ripartenza dell’Italia, ancora alle prese con la terza ondata dell’epidemia di Coronavirus. Dalle scuole in presenza ai ristoranti all’aperto, dalle palestre agli spostamenti tra regioni: ecco cosa si può fare e cosa no in zona gialla. Obbligo di indossare la mascherina Tutti i cittadini sono tenuti a indossare la mascherina anche all’aperto e a osservare il distanziamento sociale di un metro dalle altre persone. L’obbligo continua a valere per tutti, compresi vaccinati e guariti dal Covid-19, e naturalmente anche per chi risulta negativo a un tampone effettuato nelle ultime 48 ore. Il caffè al bar Il caffè al bar non può essere consumato all’interno del locale fino al 1° giugno. Ci si può ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) Da, lunedì 26 aprile, entra in vigore il decretoapto dal governo Draghi per la graduale ripartenza dell’Italia, ancora alle prese con la terza ondata dell’epidemia di Coronavirus. Dalle scuole in presenza ai ristoranti all’aperto, dalle palestre agli spostamenti tra regioni: ecco cosa si può fare e cosa no in zona gi. Obbligo di indossare la mascherina Tutti i cittadini sono tenuti a indossare la mascherina anche all’aperto e a osservare il distanziamento sociale di un metro dalle altre persone. L’obbligo continua a valere per tutti, compresi vaccinati e guariti dal Covid-19, e naturalmente anche per chi risulta negativo a un tampone effettuato nelle ultime 48 ore. Il caffè al bar Il caffè al bar non può essere consumato all’interno del locale fino al 1° giugno. Ci si può ...

Advertising

Corriere : Nuovo decreto riaperture, ecco cosa si può fare da domani - lucfontana : Che cosa si può fare da domani: il cronoprogramma delle riaperture (via @Corriere) - zazoomblog : Da domani le riaperture alla prova del rischio controllato. I primi effetti del ritorno in classe Battiston: «Perch… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Domani le riaperture, ieri le prove generali. Folla in villa e sulle spiagge LEGGI LA NEW… - AvvMennillo : Nuovo decreto riaperture, ecco cosa si può fare da domani -