DA DOMANI A BARI AL VIA IL NUOVO SERVIZIO AMIU PUGLIA "BARI PULITA POMERIGGIO" (Di domenica 25 aprile 2021) AMIU è presente e attiva su tutto il territorio cittadino, grazie anche al lavoro quotidiano di tutti gli operatori ecologici".

Ultime Notizie dalla rete : DOMANI BARI DA DOMANI A BARI AL VIA IL NUOVO SERVIZIO AMIU PUGLIA "BARI PULITA POMERIGGIO" 25/04/2021 Parte domani, lunedì 26 aprile, in coincidenza con il ritorno della Puglia in zona Arancione e la conseguente riapertura dei negozi, il nuovo servizio "Bari Pulita Pomeriggio" di Amiu Puglia nella città di ...

Bari - VACCINI ANTICOVID, AGGIORNAMENTO 24 APRILE 2021 Negli ambulatori ospedalieri del Policlinico di Bari sono state vaccinate oggi 933 persone. A ... Per alcuni di loro domani a Barletta presso l'hub Pala Disfida ci sarà una mattinata riservata: potranno ...

«Bari pulita il pomeriggio»: da domani il nuovo servizio La Gazzetta del Mezzogiorno Sospesa a Ruvo di Puglia l'apertura delle scuole Bari - Fino al 30 aprile a Ruvo di Puglia gli studenti delle scuole delle seconde e terze medie e degli istituti superiori non potranno tornare in classe. Lo ha deciso il sindaco Pasquale Chieco con u ...

Covid, tasso contagi più alto del Barese: il sindaco di Ruvo sospende la riapertura delle scuole Covid, tasso contagi più alto del Barese: il sindaco di Ruvo sospende la riapertura delle scuole - Ultime notizie Bari h24 news informazione sport cronaca attualità ...

25/04/2021 Parte, lunedì 26 aprile, in coincidenza con il ritorno della Puglia in zona Arancione e la conseguente riapertura dei negozi, il nuovo servizio "Pulita Pomeriggio" di Amiu Puglia nella città di Bari.