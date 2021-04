Da domani 15 Regioni in zona gialla, solo la Sardegna in rosso (Di domenica 25 aprile 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo cambio di colori per alcune Regioni d’Italia. In base all’ultimo Decreto approvato dal Governo il 21 aprile, infatti, da domani Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania e Molise passeranno in zona gialla. In arancione saranno Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. La Sardegna è l’unica in zona rossa. Nessuna regione sarà in zona bianca. Nelle zone gialle che entreranno in vigore potranno riaprire bar e ristoranti, sia a pranzo che a cena, ma solo per il servizio all’aperto. Sempre da domani, i musei, i cinema, i teatri e le sale da concerto potranno riaprire, a capienza ridotta, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo cambio di colori per alcuned’Italia. In base all’ultimo Decreto approvato dal Governo il 21 aprile, infatti, daLombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania e Molise passeranno in. In arancione saranno Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Laè l’unica inrossa. Nessuna regione sarà inbianca. Nelle zone gialle che entreranno in vigore potranno riaprire bar e ristoranti, sia a pranzo che a cena, maper il servizio all’aperto. Sempre da, i musei, i cinema, i teatri e le sale da concerto potranno riaprire, a capienza ridotta, e ...

Advertising

sbonaccini : Domani supereremo il milione di emiliano-romagnoli vaccinati tra prima (oltre 540mila persone) e seconda dose (oltr… - marcodimaio : Oltre 400.000 dosi di vaccino Moderna arrivano in serata all'aeroporto di Pratica di Mare. Il lotto verrà distribui… - DirettaSicilia : Da domani 15 Regioni in zona gialla, solo la Sardegna in rosso, - Radio1Rai : L'Italia si prepara alle riaperture. Da domani gran parte delle Regioni sarà in #ZonaGialla, solo 5 saranno in aran… - CorriereCitta : Da domani 15 Regioni in zona gialla, solo la Sardegna in rosso -