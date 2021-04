Covid: Zaia, 'Veneto regione che vaccina di più, over 60 sicuri prima dell'estate' (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Per parte nostra ce la stiamo davvero mettendo tutta: siamo la regione che vaccina di più e sta spingendo a fondo (al netto delle consegne di dosi che si spera rispettino quanto previsto dal piano nazionale) sull'acceleratore delle inoculazioni. Date e cronoprogramma ci dicono che dovremmo arrivare a mettere in sicurezza gli over 60 prima dell'estate, senza dimenticarci mai che le categorie più a rischio restano sempre i maschi sopra i 65 anni e le femmine sopra i 75. L'attenzione che dobbiamo porre deve quindi continuare a essere massima". E' uno dei passaggi della lettera inviata ai veneti dal presidente della regione Veneto Luca Zaia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Per parte nostra ce la stiamo davvero mettendo tutta: siamo lachedi più e sta spingendo a fondo (al nettoe consegne di dosi che si spera rispettino quanto previsto dal piano nazionale) sull'acceleratoree inoculazioni. Date e cronoprogramma ci dicono che dovremmo arrivare a mettere in sicurezza gli60, senza dimenticarci mai che le categorie più a rischio restano sempre i maschi sopra i 65 anni e le femmine sopra i 75. L'attenzione che dobbiamo porre deve quindi continuare a essere massima". E' uno dei passaggia lettera inviata ai veneti dal presidenteLuca...

