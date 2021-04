Covid | Zaia | ' domani giornata importante per Veneto | percorso verso normalità'

(Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "sarà unaper ilperché comincia un- lo speriamo tutti - di graduale ritorno allaperché, pur essendo il virus ancora fra noi (lo testimoniano 214 ricoverati in terapia intensiva con 1.345 ricoverati positivi nelle aree non critiche dei nostri ospedali), si avvia una fase di convivenza più stretta con il l'epidemia, a confronto con le restrizioni più forti che fino ad oggi hanno contrassegnato la nostra quotidianità". Inizia così la lettera inviata ai veneti dal presidente della Regione, Lucaalla vigilia del ritorno alla zona gialla. "Siamo su uno spartiacque: dasi passa da ...

Lo scrive il presidente del Veneto, Luca, in una lettera inviata ai veneti in vista delle nuove regole rispetto al- 19 decise a livello nazionale, che entrano in vigore domani. 25 apr 13:...' Domani - prosegue- sarà una giornata importante per il Veneto. Importante perché comincia un percorso (lo speriamo tutti) di graduale ritorno alla normalità. Importante perché, pur essendo il ...Milano, 25 apr. (Adnkronos) - 'Per parte nostra ce la stiamo davvero mettendo tutta: siamo la regione che vaccina di più e sta spingendo a fondo ...Milano, 25 apr. (Adnkronos) - 'Nessuno ha in mano la sfera di cristallo, nessuno può dirci con esattezza quale sarà il futuro che attende ...