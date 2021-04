Covid, vietato ingresso in Italia a chi è stato in India (Di domenica 25 aprile 2021) Divieto di ingresso in Italia per chi è stato negli ultimi 14 giorni in India, dove continuano a registrarsi record di contagi e decessi a causa del coronavirus. ”Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”, scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. ”I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante Indiana. Non possiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Divieto diinper chi ènegli ultimi 14 giorni in, dove continuano a registrarsi record di contagi e decessi a causa del coronavirus. ”Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ina chi negli ultimi 14 giorni èin. I residenti inpotranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque siainnegli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”, scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. ”I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variantena. Non possiamo ...

