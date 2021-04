Covid Valle d’Aosta, oggi 50 contagi e 1 morto: bollettino 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 50 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima, che porta il totale dei morti a 451 da inizio pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 50 ida coronavirus in, 25, secondo i dati deldella regione. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima, che porta il totale dei morti a 451 da inizio pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

AISC2016 : DAL 26 APRILE ZONE COVID zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-V.G, Lazio, Liguria, Lombardia, Ma… - AnsaValledAosta : Covid: un morto e 50 nuovi positivi in Valle d'Aosta. Aumerntano contagiati attuali e ricoverati #ANSA - statodelsud : Covid: un morto e 50 nuovi positivi in Valle d’Aosta - Pino__Merola : Covid: un morto e 50 nuovi positivi in Valle d’Aosta - AnsaValledAosta : #Covid: un morto e 50 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta -