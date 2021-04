Covid, ultime notizie. Nuovo record di morti in Brasile (Di domenica 25 aprile 2021) Covid, le ultime notizie di oggi 25 aprile 2021 in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Da lunedì in Italia torneranno le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riapriranno cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, domenica 25 aprile, aggiornate in tempo reale. ? Covid IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA Ore 7,00 Nuovo record di morti in Brasile – Il Brasile ieri ha registrato 67.977 morti per ... Leggi su tpi (Di domenica 25 aprile 2021), ledi oggi 25 aprile 2021 in Italia e nel mondoOGGI – Da lunedì in Italia torneranno le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riapriranno cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte lesul-19 di oggi, domenica 25 aprile, aggiornate in tempo reale. ?IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA Ore 7,00diin– Ilieri ha registrato 67.977per ...

