Covid Toscana, oggi 955 contagi: bollettino 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 955 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 955 su 21.970 test di cui 14.542 tamponi molecolari e 7.428 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,35% (12,0% sulle prime diagnosi)”, scrive sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 955 ida coronavirus in, 25, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 955 su 21.970 test di cui 14.542 tamponi molecolari e 7.428 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,35% (12,0% sulle prime diagnosi)”, scrive sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

repubblica : Covid, tredicimila in Toscana, diecimila nel Lazio: la mappa dei medici no-vax - toscanamedianew : In Toscana ci sono 955 nuovi contagiati - FirenzePost : Covid, Giani: 955 nuovi contagi in Toscana, oggi 25 aprile 2021. Tasso positivi 4,35% - Luciano777777 : A che punto è la vaccinazione obbligatoria per legge dei sanitari? #Covid , 13.000 in Toscana, 10.000 nel Lazio: la… - SorgentePas002 : RT @SorgentePas002: Corona virus avviso in Italia scende indice di contagio si torna alle zone gialle da lunedi 26 aprile -