Covid, Speranza sul coprifuoco alle 22: "Se ci saranno condizioni si cambia". Locatelli: "Verifica a metà maggio" (Di domenica 25 aprile 2021) Il ministro della Salute ospite a Domenica In: "Scelta di prudenza" e da lunedì "facciamo un primo passo e poi monitoriamo settimana per settimana". Leggi su repubblica (Di domenica 25 aprile 2021) Il ministro della Salute ospite a Domenica In: "Scelta di prudenza" e da lunedì "facciamo un primo passo e poi monitoriamo settimana per settimana".

fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - TgLa7 : #Covid: Speranza, vietato ingresso in Italia a chi e' stato in India. In ultimi 14 giorni. Ordinanza, tampone e quarantena a residenti - repubblica : ?? India travolta dal Covid, Speranza: 'Vietato l'ingresso in Italia per chi c'e' stato negli ultimi 14 giorni'. Usa… - LMindreanu : RT @DianaLanciotti: @Drittorovescio_ @Briatore Ci stanno provando in tutti i modi. E #Draghi è stato chiamato per dare l'estrema unzione.… - bisagnino : Covid, Speranza: con nuovi vaccini supereremo le varianti -