**Covid: Speranza, obiettivo 500mila vaccini al giorno alla nostra portata'** (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Penso che l'obiettivo" delle 500mila vaccinazioni al giorno "sia alla nostra portata". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di 'Domenica in'.

