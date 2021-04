Covid, Scuola: da domani almeno 7,6 milioni di studenti in classe (Di domenica 25 aprile 2021) Da lunedì almeno 7,6 milioni di alunni saranno in classe, pari all'89,5% della popolazione scolastica. La variabilità riguarda le superiori ma in ogni caso si registrerà un significativo incremento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) Da lunedì7,6di alunni saranno in, pari all'89,5% della popolazione scolastica. La variabilità riguarda le superiori ma in ogni caso si registrerà un significativo incremento ...

