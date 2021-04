Covid, resta alto in Campania il numero dei nuovi positivi: oltre 1800 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – resta alto il numero dei nuovi positivi in Regione Campania, oltre i 1800, anche se il tasso di positività scende leggermente rispetto ai giorni precedenti. Purtroppo si registrano anche 21 vittime. Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi della Regione Campania. positivi del giorno: 1.854 (*) di cui Asintomatici: 1.279 (*) Sintomatici: 575 (*) * positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 17.408 Tamponi antigenici del giorno: 7.408 ?Deceduti: 21 (**)? Totale deceduti: 6.210 Guariti: 1.364 Totale guariti: 284.587 ** 10 deceduti nelle ultime 48 ore, 11 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –ildeiin Regione, anche se il tasso dità scende leggermente rispetto ai giorni precedenti. Purtroppo si registrano anche 21 vittime. Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi della Regionedel giorno: 1.854 (*) di cui Asintomatici: 1.279 (*) Sintomatici: 575 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 17.408 Tamponi antigenici del giorno: 7.408 ?Deceduti: 21 (**)? Totale deceduti: 6.210 Guariti: 1.364 Totale guariti: 284.587 ** 10 deceduti nelle ultime 48 ore, 11 ...

