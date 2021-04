Covid Puglia, oggi 1.203 contagi e 19 morti: bollettino 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 1.203 i contagi da coronavirus in Puglia, oggi, secondo i dati del bollettino del 25 aprile. Da ieri, registrati altri 19 morti. Nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, si osserva come sono stati effettuati 9.617 test per l’infezione da coronavirus e sono stati registrati 1.203 casi positivi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.165.669 test. Sono 174.226 i pazienti guariti mentre ieri erano 173.251 (+975). I casi attualmente positivi sono 49.271 mentre ieri erano 49.062 (+209). I pazienti ricoverati sono 1.973 mentre ieri erano 1.988 (-15). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 1.203 ida coronavirus in, secondo i dati deldel 25. Da ieri, registrati altri 19. Nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, si osserva come sono stati effettuati 9.617 test per l’infezione da coronavirus e sono stati registrati 1.203 casi positivi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.165.669 test. Sono 174.226 i pazienti guariti mentre ieri erano 173.251 (+975). I casi attualmente positivi sono 49.271 mentre ieri erano 49.062 (+209). I pazienti ricoverati sono 1.973 mentre ieri erano 1.988 (-15). Il totale dei casi positiviindall’inizio dell’emergenza è di ...

