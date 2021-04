Covid oggi in Italia e Lombardia: nel bollettino del 25 aprile 13.158 casi (Di domenica 25 aprile 2021) Domani si riapre i n buona parte dell'Italia, con la sola Sardegna in zona rossa . Cinque regioni saranno arancioni: Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Basilicata e Puglia. Tutte le altre in zona ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 aprile 2021) Domani si riapre i n buona parte dell', con la sola Sardegna in zona rossa . Cinque regioni saranno arancioni: Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Basilicata e Puglia. Tutte le altre in zona ...

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Oggi Israele ha ZERO morti per COVID-19 da 10 mesi dopo una terribile ondata epidemica dovuta alla… - SkyTG24 : Il ministro della Salute #Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro Paese a chi negli… - Corriere : Illustrazione di Angelo Ruta per «la Lettura» oggi in edicola e App. Con gli adolescenti nell’era del Covid, un tes… - Marlenetremb : RT @Corriere: La variante indiana deve farci paura? Che cosa sappiamo oggi - StefaniaFalone : Covid, bollettino oggi 25 aprile 2021: 13.158 casi e 217 morti. Tasso positività risale al 5,5%. Sardegna, crescono… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid:13.158 casi e 217 morti, tasso positività sale al 5,5% Continua anche il calo delle persone ricoverate nelle terapie intensive e nei reparti ordinari: in rianimazione ci sono oggi 2.862 pazienti, 32 in meno nel saldo tra entrate e uscite, mentre nei ...

"Tra cinque settimane rivedremo la normalità" Roberto Battiston, professore di Fisica e grande analista della pandemia dal suo esordio, è cautamente ottimista dopo mesi in cui è stato molto negativo sulle prospettive di uscita dal Covid. Oggi, ...

Covid oggi Emilia Romagna, bollettino Coronavirus 25 aprile 2021. Dati e contagi il Resto del Carlino Negazionisti del Covid a Bologna, l’evento in piazza Maggiore Bologna, 25 aprile 2021 – Un nutrito gruppo di “negazionisti” del Covid-19 si è riunito questo pomeriggio in piazza Maggiore. Almeno duecento persone si sono radunate sul Crescentone – scarsissime, è ...

Altri 978 casi di persone positive al Covid in Piemonte, Cuneo ha superato quota 49.500 L'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato oggi 978 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 39 dopo test antigenico), pari al 7% di 13.888 tamponi eseguiti, di cui 6.23 ...

