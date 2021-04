Covid oggi 13.158 nuovi casi e 217 decessi, continua a calare l’occupazione delle terapie intensive (Di domenica 25 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 25 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in lieve calo, 13.158 contro i 13.817 registrati ieri; i tamponi esaminati sono 239.482 e l’indice di positività sale al 5,5% dal 4,3% di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono in deciso calo, 217 a fronte dei 322 di ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.862 (-32) con 114 ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi scendono a 461.212 (-236). I guariti da ieri sono 13.176. Per quanto riguarda i nuovi contagi su base regionale in testa c’è la Lombardia (1.967) poi la Campania (1.854) e la Puglia (1.203). In Campania 1.854 nuovi casi e 21 ... Leggi su urbanpost (Di domenica 25 aprile 2021)in Italiabollettino del 25 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Idinelle ultime 24 ore sono in lieve calo, 13.158 contro i 13.817 registrati ieri; i tamponi esaminati sono 239.482 e l’indice di positività sale al 5,5% dal 4,3% di ieri. Inelle ultime 24 ore sono in deciso calo, 217 a fronte dei 322 di ieri.I ricoverati in terapia intensiva sono 2.862 (-32) con 114 ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi scendono a 461.212 (-236). I guariti da ieri sono 13.176. Per quanto riguarda icontagi su base regionale in testa c’è la Lombardia (1.967) poi la Campania (1.854) e la Puglia (1.203). In Campania 1.854e 21 ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Oggi Israele ha ZERO morti per COVID-19 da 10 mesi dopo una terribile ondata epidemica dovuta alla… - SkyTG24 : Il ministro della Salute #Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro Paese a chi negli… - Corriere : Illustrazione di Angelo Ruta per «la Lettura» oggi in edicola e App. Con gli adolescenti nell’era del Covid, un tes… - LiberoReporter : Covid Basilicata: da oggi e fino al 2 maggio 12 Comuni in zona rossa #basilicata #comuni #covid #rossa #zonarossa… - AnnaQuatro : RT @GiacomoGorini: Anche se siamo tutti presi mentalmente da covid, la notizia più importante di oggi (e di molto tempo a venire) è che un… -