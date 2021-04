Covid, nuovi casi e morti: il bollettino del 25 aprile 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Covid Italia, bollettino oggi 25 aprile 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 13.158 Decessi: 217 Tamponi effettuati: 239.482 Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi: casi totali: Decessi: Guariti: In Italia oggi, domenica 25 aprile 2021, si registrano nuovi positivi e morti. Ieri c’erano stati 13.817 nuovi casi e 322 morti. In totale sono stati effettuati 239.482 tamponi (ieri erano stati 320.780). Il tasso di positività è al 5,49%, rispetto al 4,3% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono (-). Il bilancio delle vittime ammonta a 119.021 (+). I guariti invece ... Leggi su tpi (Di domenica 25 aprile 2021)Italia,oggi 25, contagi, guariti Ultime 24 ore: 13.158 Decessi: 217 Tamponi effettuati: 239.482 Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi:totali: Decessi: Guariti: In Italia oggi, domenica 25, si registranopositivi e. Ieri c’erano stati 13.817e 322. In totale sono stati effettuati 239.482 tamponi (ieri erano stati 320.780). Il tasso di positività è al 5,49%, rispetto al 4,3% di ieri. Le persone attualmente positive alsono (-). Il bilancio delle vittime ammonta a 119.021 (+). I guariti invece ...

