Covid, news. Via libera Cdm al Recovery Plan. Da domani quasi tutta Italia gialla. LIVE (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo una lunga trattativa, in tarda serata, è arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri al piano . "In linea con i parametri di Bruxelles" ha assicurato Draghi. Il Superbonus verso la proroga al 2023, ma solo nella prossima Legge di Bilancio. Dal 2022, via quota 100, in pensione a 67 anni. Al Sud il 40% dei fondi. Da domani Italia prevalentemente in giallo, il Viminale intensifica i controlli dopo un weekend di assembramenti nelle principali città, alla vigilia dei cambi di colore Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo una lunga trattativa, in tarda serata, è arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri al piano . "In linea con i parametri di Bruxelles" ha assicurato Draghi. Il Superbonus verso la proroga al 2023, ma solo nella prossima Legge di Bilancio. Dal 2022, via quota 100, in pensione a 67 anni. Al Sud il 40% dei fondi. Daprevalentemente in giallo, il Viminale intensifica i controlli dopo un weekend di assembramenti nelle principali città, alla vigilia dei cambi di colore

Advertising

Agenzia_Italia : Bolsonaro minaccia l'uso dell'esercito contro le restrizioni anti Covid - vaticannews_it : #23aprile #PapaFrancesco festeggia l'onomastico con poveri e senzatetto in fila per il vaccino in Aula Paolo VI Le… - vaticannews_it : #23aprile La maratona mariana convocata da #PapaFrancesco per la fine della pandemia di #Covid riporta in primo pia… - il_piccolo : Ieri è avvenuta la prima somministrazione a Trieste: le risposte alle domande più frequenti sull’uso della nuova ar… - fabioruffinengo : Covid Piemonte, scoperta la variante svizzera su un soggetto re-infettato -