Covid news. Locatelli: verifica coprifuoco a metà maggio. Viminale: a casa alle 22. LIVE (Di domenica 25 aprile 2021) Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro Paese a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India, dove si registra il record di contagi da coronavirus. Gelmini: al ristorante fino alle 22, nessuno sarà multato al rientro a casa. Il sottosegretario all'Interno Sibilia: no a interpretazioni che creano confusione Da domani Italia prevalentemente in giallo. Attesa per il bollettino

