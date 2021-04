Covid, news. Il bollettino: 13.158 nuovi casi su 239.482 tamponi. I morti sono 217. LIVE (Di domenica 25 aprile 2021) Il tasso di positività risale al 5,5%, ma calano sotto le 300 unità i decessi. In riduzione anche i ricoveri ordinari (-309) e quelli in terapia intensiva (-32). Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro Paese a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India, dove si registra il record di contagi da coronavirus. Gelmini: al ristorante fino alle 22, nessuno sarà multato al rientro a casa. Da domani Italia prevalentemente in giallo Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 aprile 2021) Il tasso di positività risale al 5,5%, ma calano sotto le 300 unità i decessi. In riduzione anche i ricoveri ordinari (-309) e quelli in terapia intensiva (-32). Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso nel nostro Paese a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India, dove si registra il record di contagi da coronavirus. Gelmini: al ristorante fino alle 22, nessuno sarà multato al rientro a casa. Da domani Italia prevalentemente in giallo

Advertising

Agenzia_Italia : Bolsonaro minaccia l'uso dell'esercito contro le restrizioni anti Covid - haaretzcom : How Modi led India into a COVID catastrophe - repubblica : Covid, tredicimila in Toscana, diecimila nel Lazio: la mappa dei medici no-vax - CoratoLiveIt : Corato Covid, Lopalco: 'Vicini a liberazione da mascherine' - ilsussidiario : In #Myanmar continua il terrore da parte della giunta militare; il mondo occidentale è nella “bolla” del #Covid. Te… -