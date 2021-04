Covid, morto a Caserta Francesco Lanzante: era il direttore del noto Hotel Europa (Di domenica 25 aprile 2021) Francesco Lanzante , direttore dell'Hotel Europa di molto amato dalla sua città, è nelle ultime ore per complicazioni dovute al . Il commercialista, componente provinciale di Confesercenti, si è ... Leggi su leggo (Di domenica 25 aprile 2021)dell'di molto amato dalla sua città, è nelle ultime ore per complicazioni dovute al . Il commercialista, componente provinciale di Confesercenti, si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto Covid, morto a Caserta Francesco Lanzante: era il direttore del noto Hotel Europa ... 'E' un momento di grande sofferenza per la Confesercenti Provinciale di Caserta, da poco ci è giunta la notizia che ci ha lasciato prematuramente, a causa del Covid, l'amico e collega di presidenza ...

Covid, morto storico imprenditore balneare LA NAZIONE

