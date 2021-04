Covid Marche | oggi 299 contagi | bollettino 25 aprile

(Di domenica 25 aprile 2021) Sono 299 ida coronavirus nelle, 25, secondo i dati deldella regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4274 tamponi: 2323 nel percorso nuove diagnosi (di cui 624 nello screening con percorso Antigenico) e 1951 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,9%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 299 (48 in provincia di Macerata, 88 in provincia di Ancona, 59 in provincia di Pesaro-Urbino, 46 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (49 casi rilevati), contatti in setting domestico (93 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (81 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti ...

Dopo diverse settimane in cui la Regione Marche è dovuta sottostare alle regole della zona arancione, a partire da lunedì 26 aprile è ... negatività al tampone o l'attestazione della guarigione da Covid ... la marcia del piano di somministrazioni ci ha pensato la struttura commissariale per l'emergenza... le Marche dovranno arrivare a vaccinare quotidianamente 12mila persone (in prima battuta, la ...