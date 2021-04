Covid Londra, violenza al corteo anti-restrizioni: 5 arresti e 8 feriti (Di domenica 25 aprile 2021) violenza a Londra durante una manifestazioni contro le restrizioni per limitare la diffusione del Covid. Diversi arresti e feriti ad Hyde Park. Giornata movimentata a Londra dove diverse persone si sono radunate ad Hyde Park per manifestare contro le restrizioni anti-Covid. Infatti la Gran Bretagna è il primo paese ad aver quasi concluso la somministrazioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 aprile 2021)durante una manifestazioni contro leper limitare la diffusione del. Diversiad Hyde Park. Giornata movimentata adove diverse persone si sono radunate ad Hyde Park per manifestare contro le. Infatti la Gran Bretagna è il primo paese ad aver quasi concluso la somministrazioni L'articolo proviene da Inews.it.

