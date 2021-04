Covid, l'India spaventa il mondo: l'Italia vieta l'ingresso a chi proviene dal Paese | Nuovi picchi di casi, corpi burciati in strada (Di domenica 25 aprile 2021) E' l'India (insieme al Brasile) il Paese attualmente più colpito dal Covid - 19. E l'Italia chiude agli ingressi dal Paese asiatico. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza: 'Ho ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) E' l'(insieme al Brasile) ilattualmente più colpito dal- 19. E l'chiude agli ingressi dalasiatico. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza: 'Ho ...

TgLa7 : #Covid: Speranza, vietato ingresso in Italia a chi e' stato in India. In ultimi 14 giorni. Ordinanza, tampone e quarantena a residenti - fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - HuffPostItalia : Il 'modello India' finisce con i cadaveri bruciati in strada - genovesergio76 : RT @fattoquotidiano: Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Paese… - MGrecoMD : Per la serie: è una banale influenza,colpisce solo gli anziani. I dati estratti dai tweet degli ultimi 15 minuti da… -