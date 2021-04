Covid, la variante che ha travolto l’India è arrivata alle porte dell’Italia (Di domenica 25 aprile 2021) Covid, un caso di variante indiana in Svizzera, alle porte dell’Italia. Autorità sanitarie in stato di allerta per la diffusione della nuova mutazione. La variante indiana del Covid è arrivata in Svizzera, alle porte dell’Italia, e inizia a preoccupare l’Europa. Si tratta della variante che ha messo in ginocchio l’India, che conta migliaia di decessi in poche ore e quasi un milione di casi in meno di una settimana. Ma va detto che le autorità indiane hanno allentato le restrizioni nonostante una situazione epidemiologica in bilico, nonostante una situazione ancora delicata. Le restrizioni sono cadute prima del dovuto e il conto da ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021), un caso diindiana in Svizzera,. Autorità sanitarie in stato dirta per la diffusione della nuova mutazione. Laindiana delin Svizzera,, e inizia a preoccupare l’Europa. Si tratta dellache ha messo in ginocchio, che conta migliaia di decessi in poche ore e quasi un milione di casi in meno di una settimana. Ma va detto che le autorità indiane hannontato le restrizioni nonostante una situazione epidemiologica in bilico, nonostante una situazione ancora delicata. Le restrizioni sono cadute prima del dovuto e il conto da ...

