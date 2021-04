Covid Italia, oggi 13.158 contagi e 217 morti: bollettino 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 13.158 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 217 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 239.482 tamponi, l’indice di positività è al 5,49%. Sono 2.862 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-32 da ieri), con 114 nuovi ingressi. LAZIO – Sono 1.185 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 19 morti. A Roma segnalati 500 casi. Nel dettaglio, “oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.493) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.185 casi positivi (-81). ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 13.158 ida coronavirus in, 25, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 217. Nelle ultime 24 ore eseguiti 239.482 tamponi, l’indice di positività è al 5,49%. Sono 2.862 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-32 da ieri), con 114 nuovi ingressi. LAZIO – Sono 1.185 ida coronavirus nel Lazio, 25, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati 19. A Roma segnalati 500 casi. Nel dettaglio, “su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.493) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.185 casi positivi (-81). ...

Agenzia_Italia : Bolsonaro minaccia l'uso dell'esercito contro le restrizioni anti Covid - Adnkronos : #Covid e numero di morti in Italia, l’invito del virologo Clementi a “indagare”. - istsupsan : #covid ?? ?Al 21 aprile, circa l’82% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più della metà… - RaiUno : RT @SetteStorieRai: Recovery plan: il premier Draghi presenta alla Camera il piano di ripresa e resilienza del governo. E poi parleremo di… - Agenpress : Covid. Financial Times. Con Draghi l'Italia è diventata un 'modello europeo' -